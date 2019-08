Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 20. August, ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Enneper Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 70-Jähriger mit seinem SUV von der Martinstraße kommend auf die Enneper Straße in Fahrtrichtung Kölner Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 25-jährigen Motorradfahrer zusammen, der durch den Aufprall stürzte und sich leicht verletzte. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden.

