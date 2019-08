Polizei Hagen

POL-HA: Zweimal Raub unter Einsatz von Pfefferspray

Hagen (ots)

Am Dienstag, den 20.08.2019, um 05:20 Uhr, kam es im Bereich Elberfelder Straße/ Karl-Marx-Straße zu einem Raub. Ein unbekannter Täter griff einen 18-jährigen Mann mit Pfefferspray an und entwendete die Jacke des Opfers sowie sein Mobiltelefon. Der Ausweis des Geschädigten befand sich in einer Jackentasche. Der Angreifer war groß, muskulös und trug eine blaue Hose sowie eine schwarz-weiße Jacke. Mittwochmorgen, 04:15 Uhr, griff ein Mann eine 22-jährige Frau in ähnlicher Weise an. Er fragte sie auf der Bahnhofstraße nach der Uhrzeit und sprühte ihr kurz darauf Pfefferspray ins Gesicht. Er entriss ihr Handtasche sowie Mobiltelefon und lief in Richtung Karl-Marx-Straße davon. Obwohl die Beschreibung hier nur eine ungefähre Größe von 160-170 cm und eine schlanke Statur hergibt, prüft die Polizei dennoch, ob ein Zusammenhang zur Tat vom Dienstag besteht. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell