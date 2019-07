Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Vormittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw auf einem Parkplatz Am Wittkamp. Der schwarze VW Polo war zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr an der Unfallörtlichkeit geparkt. Bei der Rückkehr zu ihrem Auto stellte die 33-jährige Geschädigte aus Marl den Schaden an ihrem Pkw fest. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Herten unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell