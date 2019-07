Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Einbruch in Bürocontainer

Recklinghausen (ots)

In einen Bürocontainer brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster des Containers am Campingplatz am Stockwieser Damm auf und durchsuchten den Raum. Die Täter flüchteten. Ob sie Beute gemacht haben, muss noch geklärt werden.

