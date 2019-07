Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Wohnungsbrand

Recklinghausen (ots)

Am Hammbach kam es am Dienstag um 21.15 h aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Das Fachkommissariat für Branddelikte ermittelt.

