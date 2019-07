Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Böller im Wald gezündet - Mann festgenommen

Recklinghausen (ots)

Anwohner meldeten in der Nacht zu Mittwoch, dass aus in einem Wald am Dümmerweg Böller gezündet wurden. Die Polizeibeamten trafen in der Nähe gegen 02.00 h auf einen 24-jährigen Marler. Der Mann steht im Verdacht, im Wald eine Reihe von Böllern gezündet zu haben. Die Polizisten fanden über 60 Böller im Unterholz. Der Mann musste vor Ort kurz durch Sanitäter behandelt werden, da er leichte Verletzungen hatte. Dann musste er mit zur Wache. Die noch nicht gezündeten Böller aus dem Wald wurden sichergestellt. Gegen den 24-Jährigen wird jetzt wegen Herbeiführens einer Brandgefahr und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

