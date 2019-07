Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahrradfahrerin mit lebensgefährlichen Verletzungen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 20:30 Uhr, fuhr eine 61-jährige Fahrradfahrerin aus Haltern am See auf dem Eschweg. Von hier aus bog sie in den Tulpenweg ab und stieß im Tulpenweg gegen einen geparkten Pkw. Die Radfahrerin zog sich bei dem anschließenden Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Die 61-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. An den Fahrzeugen entstand 600 Euro Sachschaden.

