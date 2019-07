Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 25-jähriger Radfahrer aus Herten verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Gelsenkirchen fuhr am Dienstagnachmittag (15:20 Uhr) auf der Philipp-Reis-Straße in Richtung Norden. An der Kreuzung Blitzkuhlenstraße bog er nach rechts, Richtung Osten, ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 25-jährigen Fahrradfahrer aus Herten. Der Radfahrer fuhr auf der Blitzkuhlenstraße in Richtung Westen. Bei dem Sturz verletzte sich der Hertener leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell