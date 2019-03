Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Räuberischer Handtaschendiebstahl - Polizei sucht mutigen Helfer; Schwarmstedt: Ladendieb gefasst; Schwarmstedt: Einbruch: Terrassentür aufgehebelt; Soltau: Bargeld gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.03.2019 Nr. 1

19.03 / Räuberischer Handtaschendiebstahl - Polizei sucht mutigen Helfer

Munster: Am Dienstagabend, gegen 18.10 Uhr versuchten zwei unbekannte, männliche Täter einer Frau aus Munster auf der Bahnhofstraße die Handtasche zu entreißen. Aufgrund des beherzten Eingreifens eines bisher unbekannten Passanten ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und konnten in die Flucht geschlagen werden. Beschreibung Haupttäter: etwa 35 Jahre alt, circa 170 - 175 cm groß, schlank, Bartträger, südosteuropäische Erscheinung, sprach mit Akzent, trug helle Jacke und dunkle Hose. 2. Täter: etwa 20 Jahre alt, circa 165 - 170 cm groß, schlank, sprach akzentfreies Deutsch, trug dunkle Oberbekleidung und dunkle Jogginghose. Der mutige Helfer und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

19.03 / Ladendieb gefasst

Schwarmstedt: Ein Ladendieb wurde am Dienstagmittag, gegen 12.45 Uhr bei seiner Flucht von zwei Zeugen und den eingesetzten Polizeibeamten in unmittelbarer Tatortnähe gestellt und festgenommen. Der 45-Jährige hatte zuvor in einem Drogeriemarkt an der Straße Mönkeberg Artikel im Gesamtwert von rund 120 Euro entwendet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Hause entlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Diebstahls.

19.03 / Einbruch: Terrassentür aufgehebelt

Schwarmstedt: Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Montag, 12.00 und Dienstag, 10.40 Uhr die Terrassentür eines Hauses an der Straße Im Wie auf und durchsuchten Erdgeschoss und Keller. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

17.03 / Bargeld gestohlen

Soltau: Unbekannte drangen auf bisher unbekannte Weise in eine Wohnung an der Friedensstraße in Soltau ein und entwendeten Bargeld. Die Tat wurde zwischen vergangenem Mittwoch und Sonntag begangen.

19.03 / Auto mit Farbe besprüht

Walsrode: Mit weißer und schwarzer Farbe besprühten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag einen Pkw, der an der Moorstraße in Walsrode abgestellt war. Außerdem rissen sie die Außenspiegel aus der Verankerung. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

19.03 / Scheiben mit Stahlkugeln beschossen

Soltau: In der Zeit zwischen Freitag, 15.03. und Dienstag, 19.03. beschädigten Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines zum Sportgelände am "Ostpark", Gottfried-von-Cramm-Straße gehörenden Gebäudes. Die Scheiben wurden mit Stahlkügelchen beschossen. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

19.03 / 1,16 Promille

Ahlden: Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Mittwoch, gegen 00.00 Uhr einen 49jährigen Pkw-Fahrer auf der Straße Deichgarten in Ahlden. Der Mann hatte zunächst vergeblich versucht, sich im Wohngebiet der Kontrolle zu entziehen. Grund dafür dürfte der Alkoholkonsum gewesen sein. Er pustete 1,16 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell