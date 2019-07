Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Raserei mit schwerwiegenden Folgen

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 2 Uhr, beobachten Polizeibeamte zwei Autofahrer, die mit ihren Fahrzeugen nebeneinander auf der Bergstraße in Fahrtrichtung Hüls an der Rot zeigenden Ampel Herzlia-Allee standen. Die Fahrer unterhielten sich lautstark durch die geöffneten Autofenster miteinander und ließen dabei immer wieder die Motoren ihrer Autos laut aufheulen. Als die Ampel auf Grün wechselte, beschleunigten beide und fuhren mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hüls. Da sich der Verdacht ergab, dass die Beiden ein illegales Rennen fahren würden, fuhren die Beamten hinter den Autos hinterher. Sie stellten dabei fest, dass die Fahrzeuge bis um die 100 Km/h schnell waren. An der Rotlicht zeigenden Ampel Langehegge hielten die Raser an und konnten hier von den Polizeibeamten kontrolliert werden. Bei ihnen handelte es sich um einen 18-jährigen Marler in seinem Opel Astra und einen 18-jährigen Marler in einem Mercedes E-Klasse. Wegen des Verdachts der Beteiligung an einem illegalen Autorennen wurden beide Autos und die Führerscheine der beiden Raser sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

