Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Alarmanlage verhindert Schlimmeres

Lahr (ots)

Indem Unbekannte am frühen Dienstagmorgen ein Fenster eines Gebäudes in der Kreuzstraße aufgehebelt hatten, gelangten sie gegen 5.30 Uhr in das Innere des Anwesens. Hier war es letztlich der guten Sicherungstechnik zu verdanken, dass die ungebetenen Besucher von ihrem weiteren Vorhaben abließen und schnellen Fußes das Weite suchten. Danke der ausgelösten Alarmanlage blieb es letztlich lediglich bei einem Sachschaden von rund 200 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

