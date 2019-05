Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisierter Mofafahrer verursacht Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Northeim, Güterbahnhofstraße - Donnerstag, 2. Mai 2019, gegen 02.15 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 02.15 Uhr prallte in der Güterbahnhofstraße ein Mofafahrer auf einen parkenden Pkw. Ein Anwohner wurde auf den Vorfall aufmerksam und konnte noch beobachten, wie der Mofafahrer gegen mehrere Baustellenbarken im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Güterbahnhofstraße fuhr. An dem Pkw, den Barken und dem Mofa entstand insgesamt ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Der Mofa-Fahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Friedrich-Ebert-Wall.

Eine Streife der Northeimer Polizei wollte den ohne Beleuchtung fahrenden Mofa-Fahrer im Friedrich-Ebert-Wall stoppen. Der 51 Jahre alte Northeimer missachtete jedoch das Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt in Richtung Bahnübergang Arentsschildtstraße fort. Noch vor dem Abbiegen kam er an der linken Bordsteinkante zu Fall und verletzte sich leicht.

Bei einem Test wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,5 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell