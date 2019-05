Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in Fabrik in Bodenfelde

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) Am Mittwoch, 01.05.2019, gegen 17.00 Uhr, kam es in Bodenfelde in einer Fabrik an der Uslarer Straße zu einem Brand. Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts entzündete sich ein Förderband. Durch das Feuer ist ein Förderband komplett zerstört und zwei weitere Förderbänder beschädigt worden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bodenfelde, Uslar und den umliegenden Ortschaften waren mit ca. 120 Kräften im Einsatz. Ein Mitarbeiter der Fabrik wurde mit einer Rauchgasintoxikation dem Klinikum Göttingen zugeführt. Mittlerweile ist der Mitarbeiter aus dem Klinikum wieder entlassen worden und gilt als unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000,- Euro.

