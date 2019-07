Polizei Wuppertal

POL-W: W- Halskette abgerissen und geflüchtet-Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Der Raub einer Halskette hat gestern Abend die Polizei am Berliner Platz auf den Plan gerufen. Gegen 22:15 Uhr, traten zwei junge Männer an einen 55-Jährigen heran. Einer der beiden Verdächtigen lenkte das Opfer ab, der andere riss ihm die Kette vom Hals. Anschließend flüchteten sie in Richtung Bahnhof. Die Räuber werden als circa 25 Jahre alt beschrieben und hatten kurze schwarze Haare. Der kleinere der Beiden war etwa 160 Zentimeter groß und mit einem schwarzen T-Shirt, einer dunklen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Der Zweite war ungefähr 180 Zentimeter groß und trug ein helles T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Laut eines Zeugen sollen beide vom Phänotyp "arabischer Herkunft" gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell