Polizei Wuppertal

POL-W: W- Motorradfahrer übersehen-Unfall mit Schwerverletztem

Wuppertal (ots)

Auf der Nevigeser Straße in Wuppertal kam es gestern Abend (30.07.2019, 22:15 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 45-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Zweiradfahrer war mit seinem Motorrad der Marke BMW in Richtung Velbert unterwegs. Ein mit seinem Seat zunächst in gleicher Richtung fahrender Wuppertaler (42) beabsichtigte in Höhe der Hausnummer 340 zu wenden, um die Nevigeser Straße in die Gegenrichtung zu befahren. Hierbei übersah er, vermutlich aufgrund einer Sichtbehinderung, den Kradfahrer und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Unfall kam der Motorradfahrer zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden wird auf circa 33.000 Euro geschätzt. (weit)

