Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Auto gegen Fahrrad - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Bereits am Samstag, den 13. Juli suchte ein Radfahrer (18) nach einem Verkehrsunfall die Ambulanz eines Mülheimer Krankenhauses auf. Gegenüber den verständigten Beamten aus Mülheim gab der Verletzte an, dass er zuvor mit seinem Fahrrad gegen 16 Uhr die Krefelder Straße in Richtung Duisburger Straße entlang gefahren sei. Als er einem grauen VW Kombi an der Atroper Straße in Höhe der Krefelder Straße die Vorfahrt gewähren wollte, war der 18-Jährige kurzzeitig abgelenkt. Als er den Blick wieder nach vorn auf die Straße richtete, stieß er mit diesem Pkw, der zu dem Zeitpunkt im Rückwärtsgang fuhr, zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Die Insassen des Autos stiegen zwar kurzfristig aus, aber entfernten sich mit ihrem Auto, ohne Angaben zu ihren Personalien zu machen. Der 18-Jährige suchte danach selbstständig ein Krankenhaus auf. Das Verkehrskommissariat 21 ermittelt aktuell wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 0203-280-0 um Zeugenhinweise. (dab)

