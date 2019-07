Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Duisburg: Mann bei Streit mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Sonntag (21. Juli) rückten gegen 4:45 Uhr mehrere Streifenwagen zu einem Streit vor einer Gaststätte auf der Straße Am Bahnhof aus. Zwei Unbekannte sollen einen Mann (57) mit einem Messer verletzt haben. Als die verständigten Streifenwagen eintrafen, lag der Verletzte in der Gaststätte und wurde von einem Notarzt behandelt. Im Anschluss brachte ein Rettungswagen den Duisburger zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Anhand von Zeugenaussagen entdeckten die Polizisten im Nahbereich zwei Verdächtige (32, 37), von denen einer ein zuvor beschriebenes weißes T-Shirt mit Blutspritzern trug. Beide wurden vorläufig festgenommen. Ein Messer konnten die Beamten bei dem Duo nicht finden. Die Beschuldigten machten keine Angaben. Auch das Opfer äußerte sich nicht zum Geschehen und möglichen Hintergründen der Tat. Mangels dringenden Tatverdachts wurden die beiden Tatverdächtigen am Sonntagabend aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und den Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim KK11. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell