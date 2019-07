Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schlägerei auf Kundenparkplatz am Bockumer Weg endet mit Raubdelikt - Zeugen gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstagabend (18. Juli) kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf dem Bockumer Weg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt 8 Männern, in deren Verlauf ein 28-Jähriger aus Hamm von einem bisher unbekannten Beteiligten mit einem Teppichmesser bedroht sowie ein 34-jähriger Hammenser leicht verletzt wurde. Der Rauferei war gegen 20.25 Uhr eine rassistische Äußerung zum Nachteil eines 27-Jährigen aus Hamm vorausgegangen, woraus sich schnell das Handgemenge zwischen diesem und einer Gruppe von fünf bisher unbekannten Männern entwickelte. Dem Leidtragenden zur Hilfe eilten die beiden 34- und 28-jährigen Männer aus Hamm. Bei einer anschließenden handfesten Schlägerei wurde der 34-Jährige von den fremden Personen geschlagen und am Boden liegend getreten. Hierbei fielen das von ihm mitgeführte Smartphone sowie sein Portemonnaie zu Boden. Ein Tatbeteiligter mit nordafrikanischem Erscheinungsbild nahm die Gegenstände an sich und bedrohte den 28-Jährigen mit einem Teppichmesser, als er von diesem aufgefordert wurde, diese wieder an den Eigentümer auszuhändigen. Anschließend entfernten sich die fünf Männer auf dem Bockumer Weg in Richtung Hammer Straße, wobei der Delinquent mit dem Teppichmesser ein Fahrrad mitführte. Er trug eine Kette ohne Anhänger, ein hellgraues T-Shirt sowie eine verwaschene blaue Hose. Alle weiteren Tatverdächtigen werden genauso wie der Haupttäter auf etwa 45 Jahre geschätzt. Im Gegensatz zu diesem soll es sich dabei um Osteuropäer handeln. Bei einem der Männer war ein auffälliger Silberzahn erkennbar. Ein weiterer trug eine schwarze Hose sowie ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift. Außer, dass einer der beiden weiteren Personen eine Art "Hippi-Outfit" trug, konnten diese nicht näher beschrieben werden. Da bislang keinerlei Angaben zu den fünf unbekannten Tatbeteiligten gemacht werden können, ist die Polizei dringend auf Zeugenaussagen angewiesen. Diese werden erbeten unter der Telefonnummer 916 - 0. (es)

