POL-SE: Bad Segeberg - Großkontrolle der Autobahnpolizei auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck

Bad Segeberg (ots)

Das Autobahnrevier Bad Segeberg hat am 24.06.2019 in der Zeit von 11:00h bis 15:30h eine Vollkontrolle auf der A 20, Rastplatz Kronberg in Fahrtrichtung Lübeck durchgeführt. Dazu wurde der gesamte Fahrzeugverkehr mit technischer Unterstützung der Autobahnmeisterei über den Rastplatz geleitet. Eingesetzt waren überwiegend junge Polizeianwärter/innen, diese hatten bei der Großkontrolle ihren ersten Kontakt zu den Verkehrsteilnehmern. Dabei wurden sie von erfahrenen Kollegen/innen aus dem polizeilichen Einzeldienst unterstützt. Im Einsatz befanden sich knapp 50 Polizeianwärter und 30 Beamte/innen von den Revieren Scharbeutz, Bad Oldesloe, Elmshorn und Bad Segeberg. Die Einsatzkräfte wurden unterstützt von drei Beamten der Zolldirektion in Lübeck. Es wurden insgesamt etwa 450 Fahrzeuge kontrolliert. Folgende Verstöße wurden festgestellt: 68 Kontrollberichte ( Warnmaterial/erste Hilfe Material , nicht mitgeführte Papiere, techn. Mängel) 41 x Verwarnungsgeld 5 x Bußgeld ( Ladungssicherung Gasflasche und Technik ) 1 x Verwarnung als Bargeldleistung ( Ladungssicherung ) 1 x Sicherheitsleistung (Bargeld in einem Strafverfahren) 1 x BP Alkohol ( 1,13 Promille ) ( 1 x Anzeige § 316 StGB ) 3 x BP Drogen ( THC ) (3 x Verstoß §§ 24a II StVG, Verstoß BTMG ) 14 x Drogenvortest 8 x Alkoholvortest 1 x Strafanzeige Verstoß Waffengesetz ( Softairpistole )

Die Polizei wird die Kontrollen in der jetzt beginnenden Ferienreisezeit fortsetzen. Zwei Lichtbilder dieses Einsatzes werden mit separater Meldung nachgereicht.

