Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Betrunkener Motorradfahrer verletzte Kind

Ulm (ots)

Am Samstagabend versammelten sich zahlreiche Kinder und Jugendliche im Bereich der Lindenhalle. Es wurde auch Alkohol konsumiert. Unter sie mischte sich auch der 29-jährige Motorradfahrer. Gegen 21. 50 Uhr nahm er ein Fahrmanöver vor, bei dem er die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Das Motorrad prallte gegen die 13-Jährige und verletzte sie schwer. Er schaue kurz nach ihr und fuhr dann aber in unbekannte Richtung davon. Er wurde im Zuge der Ermittlungen namentlich bekannt. Kurz vor Mitternacht konnte er an der Wohnanschrift angetroffen werden. Er hatte selber auch Verletzungen, die behandelt werden mussten. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Das Motorrad wurde sichergestellt. Der 29-Jährige wird wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und einer fahrlässigen Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

+++++++++++++++++++++++++++ 1021793

Polizeiführer vom Dienst (WE) 1121255 Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell