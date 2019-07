Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Kontrollen von Polizei, Stadt und Zoll

Hamm (ots)

Die Sicherheit der Bürger hat für die Hammer Polizei oberste Priorität. Daher kontrollierten Polizeibeamte am Mittwoch, 17. Juli, in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr Personen und mögliche Aufenthalts- und Rückzugsorte von Kriminellen. Hierbei wurden sie von der Bereitschaftspolizei, dem Zoll und der Stadt Hamm unterstützt. Solche Einsätze gab es bereits in der Vergangenheit und wird es auch in Zukunft geben. Die Beamten kontrollierten mehr als 100 Personen, stellten zwei Messer sicher und legten zwei Anzeigen nach Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt vor. Bei einem 29-Jährigen stellten sie Diebesgut sicher und fertigten eine Ladendiebstahlsanzeige. Mitarbeiter des Ordnungsamtes fertigten drei Anzeigen wegen Verstöße gegen die Spielverordnung. Der Zoll stellte drei Verstöße gegen die Arbeitsschutzverordnung fest.(jb)

