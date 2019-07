Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sachbeschädigung- Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Fensterscheiben einer Sporthalle beschädigten drei Unbekannte am Mittwoch, 17. Juli an der Straße Auf dem Hilkenhohl. Gegen 16.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie die Jugendlichen sich auf dem Sporthallendach einer Schule aufhielten und die Fensterscheiben beschädigten. Als er sie ansprach, flüchteten sie in Richtung Friedrich-Ebert-Park. Die Flüchtigen mit südländischem Erscheinungsbild sind zirka 13 Jahre alt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden.(jb)

