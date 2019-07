Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort- Polizeibeamter nimmt Taschendieb in seiner Freizeit fest

Hamm-Mitte (ots)

Glück im Unglück hatte am Donnerstag, 18. Juli 2019 eine 66-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft am Paracelsuspark. Gegen 12 Uhr wurde ihr die Geldbörse entwendet. Ein Polizeibeamter, der in seiner Freizeit im Geschäft einkaufen war, bemerkte die Situation und hatte schnell einen Verdacht. Ihm war zuvor ein Unbekannter aufgefallen, der sich verdächtigt verhalten hatte. Als er von dem Diebstahl erfuhr, informierte er sofort die Einsatzleitstelle. Gemeinsam mit den eingesetzten Streifenwagen konnte er den Tatverdächtigen auf der Marker Allee stellen. Bei der Durchsuchung konnte das gestohlene Portmonee bei dem 21-jährigen Verdächtigen aufgefunden werden.(jb)

