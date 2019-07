Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS- Einbrüche in private und geschäftliche Gebäude

Wuppertal (ots)

Im Laufe des Wochenendendes und zu Wochenbeginn nahm die Polizei zehn Einbrüche und Einbruchsversuche im bergischen Städtedreieck auf. Dabei handelt es sich in Wuppertal um drei Privatwohnungen im Katernberger Schulweg, der Sonnborner Straße und der Engelshöhe sowie zwei Büroräume, in einer Schule in Elberfeld und einer Firma in Uellendahl. In Remscheid vereitelte am Wochenende die massive Bauart der Tür den Einbruch in ein Fabrikgebäude im Tenter Weg. In Solingen brachen Täter in drei Privathaushalte ein, wobei zwei der Taten aufgrund der räumlichen Nähe rund um die Poschheide und der Tatzeit am Montagnachmittag mutmaßlich in Beziehung stehen. Der dritte Einbruch ereignete sich im Laufe des Wochenendes in der Baumstraße. Zudem stahlen ein oder mehrere Täter in der Zeit von Sonntag auf Montag in Katternberg Geld in einer Kindertagesstätte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchprävention unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten. (jb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell