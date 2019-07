Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Parkdeck, Sachbeschädigung, Unfallflucht

Aalen (ots)

Murrhardt: Sachbeschädigung an Schule

Unbekannte beschädigten zwischen Dienstag, 19:00 Uhr und Mittwoch, 7:00 Uhr eine Fensterscheibe an einem Anbau der Walterichschule in der Nägelestraße. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Murrhardt bittet Zeugen sich unter Telefon 07192 5313 zu melden.

Schorndorf: Verkehrsunfallflucht

Ein am Dienstag zwischen 11:45 Uhr und 17:30 Uhr in der Ulrichstraße geparkter Honda Jazz wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Honda entstand Sachschaden.

Die Polizei Schorndorf bittet Zeugen sich unter Telefon 07181 204-0 zu melden.

Waiblingen: Brand in Parkdeck

Am Mittwoch gegen 9:30 Uhr fing in einem Parkdeck in der Straße Innere Weidach aus bislang unbekannter Ursache ein PKW der Marke Daimler Feuer. Durch die Flammen wurden auch zwei neben dem Daimler geparkte PKW beschädigt. Die Feuerwehr Waiblingen war mit starken Kräften im Einsatz. Neben Beschädigungen am Gebäude beläuft sich der Sachschaden an den PKWs auf insgesamt etwa 85.000 Euro. Die Polizei hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

