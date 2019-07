Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am 16. Juli 2019 kam es gegen 08.55 Uhr auf der Cappelner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem u. a. zwei Kleinkinder verletzt wurden. Eine 32-jährige Cloppenburgerin befuhr zum o. g. Zeitpunkt mit einem BMW 530d die Cappelner Straße in Richtung Cappeln. Ausgangs einer Kurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die 32-Jährige konnte sich selbstständig aus ihrem Pkw befreien, während ihre beiden Kinder, beides Mädchen im Alter von ein und drei Jahren, im Pkw eingeschlossen wurden. Die ordnungsgemäß gesicherten Kinder waren zwar körperlich nicht eingeklemmt, allerdings war der Pkw derart deformiert, dass es zunächst nicht möglich war, diese aus dem Pkw zu befreien. Mit Hilfe der Feuerwehren aus Cloppenburg und Cappeln, die mit fünf Fahrzeugen und etwa 30 Kameraden vor Ort waren, konnten die Kinder aus dem Pkw befreit werden. Sie wurden vorsorglich durch Rettungskräfte in Krankenhäuser eingeliefert. Die Mutter wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr für die Unfallbeteiligten. Ein Team der PSNV (ehem. Krisenintervention) des Landkreises Cloppenburg war ebenfalls vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell