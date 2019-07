Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Einbruch in Rechtsanwaltskanzlei

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 12. Juli 2019, 20.00 Uhr, bis Montag, 15. Juli 2019, 07.40 Uhr, Zutritt zu einer Rechtsanwaltskanzlei an der Großen Straße und entwendeten eine Trinkgeldkasse. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Anbauteile von Traktoren entwendet

In der Zeit von Sonntag, 14. Juli 2019, 16.00 Uhr, bis Montag, 15. Juli 2019, 11.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Ringstraße von etwa 15 Traktoren gesicherte Anbauteile. Der Schaden dürfte sich im fünfstelligen Eurobereich bewegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Visbek - Sachbeschädigung an Sporthalle

In der Zeit von Freitag, 05. Juli 2019, 16.00 Uhr, bis Montag, 15. Juli 2019, 07.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter an der Overbergstraße, zwei Fenster einer Sporthalle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 15. Juli 2019 setzte der unbekannte Fahrer eines Lkw gegen 14.27 Uhr an der Nieberdingstraße mit seinem Lkw rückwärts und stieß dabei gegen den VW Caddy einer 33-jährigen Lohnerin, die hinter ihm wartete. Die 33-Jährige parkte ihren Pkw am Fahrbahnrand, während der Unbekannte drehte und winkend davonfuhr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 15. Juli 2019 kam es in der Zeit von 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten VW Touran. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 15. Juli 2019 kam es in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Pfarrheims an der Kirchstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten VW Polo. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446/1637) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell