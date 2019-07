Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von Eisenrohren

In der Zeit von Samstag, den 13.Juli 2019, gegen 18.00 Uhr bis Montag, den 15.Juli 2019, gegen 12.00 Uhr, wurden an der Straße Am Feldkamp durch bislang unbekannte Täter sechs Eisenrohre und eine Bohrmaschine entwendet. Die Gegenstände hatten zuvor vor dem Wohnhaus des Geschädigten gelegen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung an Schulgebäude

In der Zeit von Montag, den 08. Juli 2019, gegen 12.00 Uhr, bis Montag, den 15. Juli 2019, um 10.00 Uhr, wurde in der Straße "Auf dem Rahe" das Fenster eines dortigen Schulgebäudes beschädigt. Der Rahmen war durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt worden. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

