POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl - Kettenreaktion - Unfallfluchten - Unfälle

Schrozberg: Unfall am Fußgängerüberweg

Am Dienstag um 16:35 Uhr übersah ein 77-jähriger Lenker eines Daimler-Benz Spirnter am Fußgängerüberweg in der Krailshausener Straße, auf Höhe des Rathauses, eine 15-Jährige, die mit ihrem Tretroller den Fußgängerüberweg queren wollte. Der Sprinter erfasste das Mädchen, wodurch sie leicht verletzt wurde. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einparken

Am Dienstag um 10:40 Uhr wollte eine 33-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa in eine Parklücke in der Straße Am Säumarkt einparken. Hierzu setzte sie mit ihrem Fahrzeug ein Stück zurück und streifte dabei einen am Straßenrand geparkten PKW Daimler-Benz. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht schnell geklärt

Am Dienstag um 20 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße Im Lindach in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Kurz vor der Einmündung in die Bahnhofstraße fuhr er mit seinem PKW Nissan gegen ein Verkehrszeichen am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer stieg kurz aus, schaute sich den Schaden an und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch eine eintreffende Polizeistreife konnte der Unfallverursacher gegen 20:25 Uhr im Bereich Untermünkheim angehalten und kontrolliert werden. Hierbei konnte die korrespondierende Unfallbeschädigung an seinem PKW Nissan festgestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 75-Jährige Unfallverursacher erheblich unter Alkoholbeeinflussung stand. Aus diesem Grund wurde der Mann in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1250 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Aus einem Parkplatz in der Sulzdorfer Straße wollte am Dienstag um kurz vor 19:30 Uhr ein 44-jähriger Opel-Fahrer rückwärts ausparken. Hierbei kollidierte der Opel-Fahrer mit einem dahinter geparkten Nissan. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten, außer einer halbleeren Bierflasche, erheblichen Alkoholgeruch beim Unfallverursacher feststellen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde dieser Verdacht bestätigt. Aus diesem Grund wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 44-Jährigen wurde sichergestellt.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Die Stuttgarter Straße in Richtung Gaildorfer Dreieck fuhren am Dienstag um 16:35 Uhr sowohl ein 18-jähriger Seat-Fahrer, als auch ein 57-jähriger Fiat Ducato-Lenker. Hierbei befuhr der Fiat den linken und der Seat den rechten Fahrsteifen. Auf der Strecke wechselt der Fiat-Lenker plötzlich auf den rechten Fahrstreifen, ohne auf den Seat zu achten. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Michelfeld: Kettenreaktion

Eine Kettenreaktion mit einer Schadensbilanz in Höhe von mindestens etwa 10.000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 17:40 Uhr auf der Bundesstraße 14 zwischen Michelfeld und Schwäbisch Hall. Im Bereich des Ortsausgangs Michelfeld musste ein vorausfahrender 46-jähriger Lenker eines VW Crafter aufgrund stockenden Verkehrs anhalten. Die nachfolgende 29-jährige VW Goll-Lenkerin konnte ihr Fahrzeug ebenfalls abbremsen und kam rechtzeitig zum Stillstand. Eine dahinter fahrende 37-jährige Mercedes-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Der VW wurde im weiteren Verlauf auf den Crafter aufgeschoben. Beide PKW mussten anschließend abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Rosengarten: Dieseldiebstahl

Aus einem Radbagger der Marke Dossau DX 160 W, welcher im Neubaugebiet Rosenäcker abgestellt war, wurde in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagfrüh insgesamt etwa 170 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090

