Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Süsterseel (ots)

Am Donnerstag, 13. Juni, wurde ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Selfkant bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er fuhr gegen 8.50 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße 15 aus Richtung Hoengen kommend in Richtung Süsterseel. Vor ihm fuhr in gleicher Richtung ein 65-jähriger Mann mit seinem Traktor und einem Anhänger. Als der Jugendliche diesen überholen wollte, bog der Landwirt nach links in einen Wirtschaftsweg ab. Der junge Mann prallte mit seinem Leichtkraftrad gegen das landwirtschaftliche Gefährt und stürzte zu Boden. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Der 65-Jährige, der ebenfalls aus dem Selfkant stammt, verletzte sich nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreisstraße 15 komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell