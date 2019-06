Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Zaunelementen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Zwischen Mittwoch (5. Juni) und Dienstag (11. Juni) stahlen unbekannte Täter sechs Elemente eines Stabgitterzauns sowie zwei Tore von einem Grundstück an der Landstraße 227. Etwa im gleichen Zeitraum wurden auch von einem Firmengelände an der Straße Zechenring in Ratheim fünf Zaunelemente entwendet. Zwei weitere Elemente sowie die Halterungspfähle wurden bei der Tat beschädigt. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell