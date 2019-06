Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Mülltonne brannte

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 02.20 Uhr steckten Unbekannte eine blaue Mülltonne am Mühlenweg an und flüchteten unerkannt. Die Tonne, die auf dem Gehweg stand, brannte gänzlich nieder.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

