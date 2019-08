Polizei Lippe

POL-LIP: Rabiater Ladendieb

Lippe (ots)

32758 Detmold - (ho) Am Freitagabend wurde in einem Supermarkt an der Ernst-Hilker-Straße ein Ladendetektiv leicht verletzt, als er einen Dieb festhalten wollte. Dieser hatte ein Zubehörteil aus dem Computerbereich eingesteckt und wollte damit den Laden ohne Bezahlung verlassen. Als der Ladendetektiv sich zu erkennen gab und den ca. 25-jährigen Täter ansprach, wurde er von diesem beleidigt. Zudem versuchte der Dieb, den Detektiv zu schlagen. Bei einer kurzen Rangelei wurde der Detektiv leicht verletzt. Schließlich gelang dem Täter die Flucht. Er lief zu seinem vor dem Laden abgestellten Fahrrad und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Die polizeiliche Fahndung im Innenstadtbereich verlief negativ.

