Polizei Lippe

POL-LIP: Exhibitionistische Handlungen

Lippe (ots)

32108 Bad Salzuflen - (ho) Am Samstagnachmittag um 15:15 Uhr wurde eine 16-Jährige durch exhibitionistische Handlungen in der Straße An den Gleisen (OT Schötmar) belästigt. Ein unbekannter Mann hatte sich ihr mit dem Fahrrad genähert und dann in schamverletzender Weise entblößt. Danach setzte der Täter seine Fahrt in Richtung Hoffmannstraße fort. Beschreibung des Täters: 25 - 30 Jahre, ca. 1,70 m, pummelige Statur, schwarze volle gelockte Haare, 3-Tage Bart, südländischer Typus, trug Sonnenbrille, komplett schwarz gekleidet, T-Shirt, lange Hose. Hinweise erbeten an Polizei T. 05231-6090

