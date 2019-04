Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb

Landau-Mörlheim (ots)

Am 28.04.2019, gegen 03:00 Uhr, kam es im Industriegebiet Landau-Mörlheim zu einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb. Die Schadensumme beläuft sich voraussichtlich in 6-stelliger Höhe. Die Nachlöscharbeiten dauern noch bis in die Abendstunden an. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

