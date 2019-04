Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Schussabgaben lösen Polizeieinsatz aus

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am Sonntag, 28.04.2019, gegen 01:25 Uhr, wurde der Polizei eine Person gemeldet, welche im Bereich der Klosterstraße an einem PKW Reifen plattgestochen habe. Diese Person konnte sich zunächst unerkannt entfernen. Im weiteren Verlauf der Anzeigenaufnahme konnten Schussgeräusche aus einem Anwesen in der Klosterstraße wahrgenommen und die entsprechende Wohnung lokalisiert werden. Die Klosterstraße wurde weiträumig abgesperrt und das Anwesen betreten. Der 60-jährige Schütze, welcher sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, konnte im Anschluss überwältigt und einer ärztlichen Betreuung zugeführt werden. Bei der Waffe handelte es sich lediglich um eine Schreckschusspistole. Warum er zuvor die Reifen plattgestochen und die Schüsse aus dem Fenster abgegeben hat, muss noch ermittelt werden.

