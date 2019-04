Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hausfriedensbruch und Körperverletzung in Gaststätte

Ludwigshafen-Mitte (ots)

In einer Gaststätte in der Bahnhofstraße kam es am Sonntag, den 28.04.2019, gegen 05:00 Uhr, zu einem polizeilichen Einsatz, da zwei augenscheinlich stark alkoholisierte Männer nach Aufforderung durch den Wirt die Gaststätte nicht verlassen wollten. Der 31-jährige Ludwigshafener und 41-jährige Mannheimer waren zuvor an der Bar eingeschlafen. Auf die Aufforderung des Wirtes die Gaststätte zu verlassen reagierten die beiden Männer aggressiv. Mit Hilfe mehrere anderer Gäste gelang es dem Wirt die beiden Männer aus dem Lokal zu bekommen und die Türe zu schließen. Da die beiden Männer beim Eintreffen der Polizei ebenfalls aggressiv und unkooperativ waren mussten beide in Gewahrsam genommen werden.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

