Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - Versuchter Einbruchsdiebstahl in Spielhalle

Alsdorf (ots)

Am Sonntag, 17.02.2019,lief um 02:30 ein Alarm bei einem Wachdienst auf. Danach wurde über einen aktuellen Einbruch in eine Spielhalle in Alsdorf, Hauptstraße, Einkaufszentrum, informiert. Die in kürzester Zeit vor Ort befindlichen Streifenwagenbesatzungen der PI Betzdorf stellten fest, dass unbekannte Täter einen Teil des Dachs der Spielhalle abgedeckt hatten und so in das Gebäude gelangt waren. Vor Ort konnte weiter festgestellt werden, dass im Gebäudeinneren die Kommunikationstechnik zerstört war.

Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell