POL-DU: Röttgersbach: Folgemeldung: Großbrand in der Niederrhein-Therme - Belohnung für Hinweise

Am späten Sonntagabend (16. Juni) hatten bislang unbekannte Täter gegen 23:50 Uhr das Gradierwerk (Saline) der Niederrheintherme in Brand gesetzt. Es entstand hierbei erheblicher Sachschaden. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und hat inzwischen für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0203 280-0 entgegen. (dab)

Unsere bisherige Berichterstattung zu dem Sachverhalt ist über den nachfolgenden Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4299631

