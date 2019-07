Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Straße mit Rennpiste verwechselt

Duisburg (ots)

Als Polizisten am Montag (1. Juli) in den Nachmittagsstunden auf der Düsseldorfer Straße in Nähe der Bodelschwinghstraße Geschwindigkeitsmessungen vornahmen, staunten sie nicht schlecht. Gegen 16 Uhr nahmen sie den Fahrer (19) eines schwarzen VW Touareg ins Visier. Beim Überholen eines anderen Autofahrers beschleunigte der Fahranfänger sein SUV auf über 80 km/h, aber damit noch nicht genug: Noch bevor die Beamten den Rennpiloten zur Rede stellen konnten, beschleunigte er sein Auto erneut und erreichte dabei eine Geschwindigkeit von 104 km/h bei erlaubten 50 km/h. Die Beamten stoppten daraufhin die rasante Fahrt. Den Motorradpolizisten räumte der 19-Jährige ein, dass er bereits eine Nachschulung absolvieren musste, obwohl er gerade erst ein Jahr im Besitz seines Führerscheins ist. Manche lernen scheinbar nicht dazu: Dieses Mal erwarten den Fahranfänger neben einer weiteren Nachschulung ein Bußgeld von mindestens 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (dab)

