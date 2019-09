Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb stiehlt Süßigkeiten, um sie anschließend zu verkaufen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Bethel - Am Donnerstag, den 05.09.2019, erwischte eine Mitarbeiterin einen Mann, als er in einem Supermarkt an der Straße An der Tonkuhle Süßigkeiten herausschmuggeln wollte.

Die Angestellte beobachtete gegen 16:00 Uhr einen Mann, der Süßigkeiten aus dem Regal nahm und anschließend in seinem Rucksack verstaute. Daraufhin versuchte er, unbemerkt den Laden zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Die Dame hielt den Mann auf und bat ihn, ihr in ein Mitarbeiterbüro zu folgen. Dort ließ sie sich die Süßigkeiten zeigen und verständigte die Polizei.

Den eintreffenden Beamten erklärte der polizeibekannte Mann, dass er die Süßigkeiten gestohlen hätte, um sie anschließend zu verkaufen.

So ähnlich trug es sich schon in der Vergangenheit mehrfach zu, sodass der Mann ohne festen Wohnsitz unter Bewährung wegen Ladendiebstahls stand. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest mit dem Ziel, ihn in Haft nehmen zu lassen.

