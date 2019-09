Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall auf der BAB 30 mit zwei schwerverletzten Personen und Sachschaden

Bielefeld (ots)

FK / BAB 30 - Löhne - Kirchlengern - Am Samstag, 07.09.2019, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich auf der BAB 30 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Löhne und Kirchlengern ein Verkehrs-unfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 36jährige Suzuki-Fahrerin aus den Niederlanden befuhr den linken Fahrstreifen und verringerte ihre Geschwindigkeit aufgrund einer vorausliegenden Baustelle. Unmittelbar dahinter befand sich ein 33jähriger Audi-Fahrer aus Bünde. Dieser bremste seinen Pkw noch ab, fuhr jedoch von hinten auf den Suzuki auf. Beide Pkw kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall wurden der Fahrer des Audi, sowie dessen 20jähriger Beifahrer aus Serbien schwer verletzt. Beide Personen wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrerin des Suzuki blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Richtung Osnabrück musste für ca. fünfzehn Minuten komplett gesperrt werden, für die restliche Dauer der Unfallaufnahme wurde anschließend der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben. Es entstand zwischenzeitlich ein Rückstau von drei Kilometern.

Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

