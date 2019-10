Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Überfall auf Lebensmitteldiscounter

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, kurz nach Geschäftsschluss (21:15 Uhr), fordert ein unbekannter Täter zwei Angestellte eines Lebensmitteldiscounters an der Zechenstraße, unter Vorhalt einer Schusswaffe, auf zurück ins Ladenlokal zu gehen und Bargeld auszuhändigen. Im Geschäft wurde Bargeld an den Täter übergeben. Anschließend flüchtete er durch angrenzende Büsche in unbekannte Richtung. Beschreibung des Tatverdächtigen: männlich, deutschsprachig mit leichtem osteuropäischen Akzent, 190 - 200cm groß, schlank, helle Augen, bekleidet mit schwarzer Ski-Maske, schwarzer Jacke, Jeans, dunklen Schuhen.

Zeugenhinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

