Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Durstige Diebe im Vereinsheim.

Lippe (ots)

(sb) Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen offenbar durstige Diebe in ein Vereinsheim an der Bielefelder Straße ein. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür an der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Objekt. Von dort stahlen sie mehrere volle Bier- und Colakisten im Wert von rund 120 Euro. Möglicherweise wurde zur Nachtzeit das Verstauen der Getränkekisten in ein Fahrzeug beobachtet. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 / 60 90 entgegen.

