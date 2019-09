Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. VW Multivan aus Hofeinfahrt entwendet.

Lippe (ots)

(sb) Vermutlich in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, wurde ein drei Jahre alter VW Multivan aus einer Hofeinfahrt in der Straße "Im Saggen" entwendet. Das Fahrzeug ist rot-weiß lackiert und hat das amtliche Kennzeichen BI-KS 311. Wer verdächtige Beobachtungen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in dem Wohngebiet "Im Saggen" / Starenweg gemacht hat, gibt seine Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 / 6090.

