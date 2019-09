Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Krentrup. Dieseldiebe unterwegs.

Lippe (ots)

(sb) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zapften unbekannte Täter zwei Fahrzeuge eines Gartenlandschaftsbaubetriebes am Margaretenweg an. Insgesamt wurden 55 Liter des Kraftstoffs entwendet. An einem Radlader entstand zudem erheblicher Sachschaden durch den Aufbruch der Tankverriegelung. Damit nicht genug - außerdem wurde eine Rüttelplatte von der Baustelle gestohlen. Die Kripo bitte um Hinweise unter Tel.: 05231 / 6090.

