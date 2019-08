Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an zwei Pkw in Stolzenau

Stolzenau (ots)

Stolzenau (ZIE) -

In der nacht vom 24. auf den 25. August 2019, gegen 01h, wurden im Stolzenauer Rembrandtweg zwei geparkte Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge waren auf den dortigen öffentlichen Parkstellplätzen abgestellt. Ein 49-jähriger Stolzenauer ist der Taten verdächtig. Demnach zerkratzte er zunächst quasi rundherum den Pkw einer 64-jährigen Stolzenauerin. An diesem Auto brach er auch die Scheibenwischer ab und zerstach die Reifen. Ein rechts daneben geparkter Pkw eines 42-jährigen Stolzenauers wurde ebenfalls zerkratzt, aber nicht in dem Ausmaße wie der erste Pkw. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.

Gegen den Verdächtigen wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

