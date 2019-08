Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: NIENBURG(kem)-Streit in Cup&Cino eskaliert.

Nienburg (ots)

Am Mittwochabend, 21.08.2019, gegen 22:30 Uhr kam es vor dem Cup&Cino in der Langen Straße zu einer Körperverletzung. Ein 22-jähriger Bremer betrat laut Zeugenangaben bereits angetrunken das Restaurant und suchte zunächst das Gespräch zu weiteren Gästen. Hierbei nahm er einen 21-jährigen Gast in den "Schwitzkasten", der sich aus dessen Griff jedoch lösen konnte. Durch einen Mitarbeiter des Cup&Cinos wurde dem Unruhestifter anschließend ein Hausverbot erteilt und er wurde vor die Tür gesetzt. Da der Bremer erneut das Restaurant betreten wollte, wurde er von einem weiteren Gast (31 Jahre) weggestoßen. Daraufhin schlug der Bremer diesem mit der Faust in das Gesicht. Auch gegenüber den anschließend alarmierten Polizeibeamten zeigte sich der Bremer unkooperativ und aggressiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er mit zur Dienststelle verbracht. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

