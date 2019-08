Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 3 Einbrüche in ein und denselben Imbiss - Geschädigter verfolgt Täter

Bad Nenndorf (ots)

(He.) In den letzten 2 Wochen kam es an insgesamt 3 Tagen während der Nachtzeit zu 3 Einbrüchen in ein und denselben Imbiss im Bad Nenndorf. Der Imbiss wurde durch die Polizei im Rahmen der Streife regelmäßig überprüft. Die Täter nutzten jedoch den vermeintlichen Schutz der Nacht. Da die Diebstähle den Besitzer stark schädigten, legte sich dieser zusätzlich mit auf die "Lauer". So wie das Glück und der Zufall es wollte, kamen die 3 Täter wieder und stiegen erneut in den Imbiss ein. Der Eigentümer bemerkte es und wollte die Täter stellen. Die Täter flüchteten jedoch über die Bahnhofstraße, der Besitzer konnte eine Person auf der Flucht stellen und hielt diese bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein weiterer Täter ist dem Imbissbesitzer, nachdem er ihn im Imbiss gesehen hat, bekannt. Ein dritter Täter ist jedoch zurzeit noch unbekannt, die Ermittlungen bei der Polizei Bad Nenndorf dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell