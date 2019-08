Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von Baustellenabsicherung dadurch Gefährdung des Straßenverkehrs.

Suthfeld (ots)

(He.) Im Bereich der Baustellen -Leitungsbau-, in der Gemarkung Suthfeld/Kolenfeld wurden diverse Baustellensicherungen entwendet. Die Baustellen wurden durch die vor Ort arbeitende Firma am 20.08.2019 gegen 18:00 Uhr verlassen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Baustellen ordnungsgemäß mit Absperrmaterial abgesichert. Am 21.08.2019 um 07.00 Uhr wurde das Fehlen des Materials festgestellt. Nachfolgende 4 Baustellen sind von der Tat 1. Verlängerung Heusinger Weg (Gem. Riehe) - 10 Schrankenzäune u. 2 Warnbaken; 2. Verlängerung Heinrichstraße, 1. Einmündung links (Gem. Riehe) - 4 Schrankenzäune u. 1 Warnbake; 3. Verlängerung Heinrichstraße, ca. 400m hinter der 1. Einmündung links- 20 Schrankenzäune u. 2 Warnbaken. 4. Mülldeponie Kolenfeld Rtg - 2 Schrankenzäune. Die Baustelle Heinrichstraße befindet sich direkt an der befestigten Fahrbahn, die Baustelle selbst ist rund 2m tief, hier ist nur Glück gewesen, das kein Verkehrsteilnehmer in die Baustelle gefahren ist. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 05723/94610.

